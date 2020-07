Internações por Covid-19 se mantêm estáveis em Barra Mansa

Matéria publicada em 13 de julho de 2020, 20:35 horas

Barra Mansa- O município continua com o número de internações confirmadas ou suspeitas da Covid-19 estável, nesta segunda-feira, dia 13. De acordo com o boletim epidemiológico divulgado pelo prefeito Rodrigo Drable, em transmissão ao vivo nas redes sociais, há oito pacientes internados no CTI (Centro de Tratamento Intensivo) da Santa Casa de Misericórdia, o que representa 38% de ocupação na rede pública municipal.

Em relação a taxa de ocupação dos leitos clínicos há 12 pacientes hospitalizados na Santa Casa de Misericórdia, e oito internados no Centro de Triagem e Tratamento para Covid-19, o que representa 29% de ocupação. Ainda segundo o prefeito, há apenas três respiradores sendo utilizados por pacientes da Santa Casa de Misericórdia, o que representa 10% de ocupação dos equipamentos.

Barra Mansa mantém o número de mortes por Covid-19 em 37 casos, há 1.023 casos confirmados da doença, sendo que 701 pessoas podem ser consideradas recuperadas. Há 47 moradores com a suspeita da Covid-19, 3.262 casos foram descartados para o coronavírus. O município já realizou 4.325 exames no total.

Rodrigo Drable destacou que houve 3.75% de aumento em relação aos casos confirmados no município, de ontem, dia 12, para hoje, dia 13, dentro da meta estabelecida na Justiça. Barra Mansa não pode ultrapassar 5%.