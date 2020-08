Internações por Covid-19 seguem estáveis em Volta Redonda

Matéria publicada em 16 de agosto de 2020, 18:22 horas

Volta Redonda – O boletim epidemiológico deste domingo (16), destacou que as internações por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, permanecem estáveis, em Volta Redonda. A ocupação dos leitos do Hospital de Campanha estão em 10%, menor do que foi registrado no sábado (15), que tinha 13% de ocupação. A taxa de ocupação dos leitos de UTI rede municipal está em 27%, que também está menor comparado ao que foi registrado no sábado (29%).

Município não registrou novos óbitos por Covid-19, permanecendo em 158. Houve aumento de 0,11% dos casos notificados como suspeitos.

Volta Redonda tem 4.499 casos confirmados, sendo 3.120 já recuperados do novo coronavírus. Dos 15.275 casos notificados, 5.980 exames deram negativo.