Itatiaia atualiza seus dados sobre a pandemia no município

Desde o início da pandemia, até hoje, o município já registrou 16 óbitos em decorrência da doença.

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Vigilância Epidemiológica em Saúde, atualizou na tarde de segunda-feira, dia 04, os dados da pandemia do novo Coronavírus no município.

O número de casos confirmados alcançou 746, sendo que 724 já estão recuperados e 06 ainda estão ativos. O relatório também aponta que 1.147 casos suspeitos da doença foram descartados.

Além disso, foram identificadas 3.480 ocorrências de Síndrome Gripal, das quais 3.422 já receberam alta do isolamento. A Vigilância Epidemiológica aguarda o resultado de 58 pacientes com suspeita da doença, que seguem em isolamento.

Como forma de fortalecer o combate a transmissão da Covid-19,a Prefeitura de Itatiaia reforça a importância do uso de máscaras de proteção. No município, de acordo com o decreto nº 3475 de 24 de junho de 2020, o uso do acessório é obrigatório. Também é recomendado aos moradores e visitantes o uso constante do álcool em gel.

