Itatiaia confirma mais dois casos positivos de covid-19 nesta terça-feira

Matéria publicada em 30 de setembro de 2020, 07:49 horas

Itatiaia- De acordo com o boletim epidemiológico da secretaria de saúde com dados atualizados às 16h40 de terça-feira, dia 29, foi registrado mais dois casos positivos de Covid-19 no município, aumentando para 390 casos confirmados da doença, com o total de 372 recuperados da doença (95%) e 11 óbitos.

Há ainda uma lista com dois pacientes aguardando resultados de exames que deverão descartar ou confirmar a doença.

Outros 2.089 pacientes foram classificados como síndrome gripal, sendo que 70 suspeitos estão em isolamento domiciliar.

O Jardim Itatiaia continua como a localidade com maior número de casos, com 59 registros, seguido de Penedo com 42 e Vila Pinheiro com 38 casos.