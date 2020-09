Itatiaia registra 344 casos de Covid-19

Matéria publicada em 5 de setembro de 2020, 08:59 horas

Itatiaia – Sobe para 344 o total de casos confirmados de Covid-19 na cidade, sendo 313 pessoas recuperadas da doença. O número de mortes provocadas pela Covid-19 continua em 10. Itatiaia registra ainda 1.761 casos de síndrome gripal.

As localidades com maior número de registro da doença continuam o Jardim Itatiaia, com 52 casos, Penedo com 36e Vila Pinheiro com 34 notificações da doença. O menor número de registros está em Jardim das Rosas com apenas um caso.