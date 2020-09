Itatiaia registra 356 casos confirmados de covid-19 com 91% recuperados

Matéria publicada em 10 de setembro de 2020, 12:56 horas

Itatiaia- De acordo com o boletim epidemiológico da secretaria municipal de saúde com dados atualizados na tarde desta quarta-feira, dia 09, a cidade chega a 356 casos de Covid-19, sendo 326 recuperados da doença e 10 óbitos.

Há ainda uma lista com cinco pacientes aguardando resultados de exames que deverão descartar ou confirmar a doença.

Outros 1.850 pacientes foram classificados como síndrome gripal, sendo que 183 suspeitos em isolamento domiciliar.

O Jardim Itatiaia continua como a localidade com maior número de casos, 55 registros, seguido de Penedo com 36 e Vila Pinheiro com 35 casos.