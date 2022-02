Itatiaia registra o primeiro óbito por Covid-19 em 2022

Matéria publicada em 3 de fevereiro de 2022, 13:41 horas

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, por meio da Secretaria de Saúde, registrou um óbito por Covid-19, ocorrido no último dia 29 de janeiro, o primeiro óbito do ano. A paciente, de 90 anos, com comorbidades, moradora do Centro, estava internada no Hospital Regional, em Volta Redonda. De acordo com a Secretaria de Saúde, a paciente não tinha doses das vacinas contra a Covid-19 registradas na base de dados do município ou na esfera federal.

O último óbito a ser registrado, na cidade, foi no dia 22 de outubro de 2021. Só este ano, 1197 casos de Covid-19 foram confirmados em Itatiaia e no momento, 248 pessoas estão com a doença ativa, em isolamento e com restrições domiciliares. Desde o início da pandemia, o município registrou, 4082 casos e 86 óbitos.

A secretaria de Saúde alerta aos moradores para a importância de serem mantidas e reforçadas as medidas de prevenção: completar o esquema vacinal e as doses de reforço, usar máscara e evitar aglomerações.

– Precisamos compreender a situação e o momento que estamos vivendo e tomar todas as providências necessárias para impedir o avanço do vírus e da nova variante. É importante que tenhamos mais cuidado e façamos uso de máscara e álcool gel, além de tomar a vacina- relatou o secretário de Saúde, Paulo Fichter.

O setor de Imunização segue imunizando os moradores contra a Covid-19. O morador que precisa tomar a primeira, segunda ou dose de reforço, além dos responsáveis das crianças de 5 a 11 anos com comorbidades podem agendar a dose pelo telefone:(24)3352-6483.