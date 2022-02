Itatiaia registra segundo óbito por Covid-19 deste ano

Matéria publicada em 4 de fevereiro de 2022, 12:22 horas

Itatiaia – A Secretaria Municipal de Saúde registrou o segundo óbito por Covid-19, neste ano. O paciente, de 85 anos, com comorbidades, morador do bairro Campo Alegre, estava internado na Santa Casa de Barra Mansa. De acordo com a SMS o paciente não tinha doses das vacinas contra a Covid-19, registradas na base de dados do município ou na esfera federal.