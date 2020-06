Itatiaia tem 111 casos suspeitos de Covid-19

Matéria publicada em 29 de junho de 2020, 11:37 horas

Itatiaia – A Vigilância Epidemiológica em Saúde notificou 111 casos suspeitos de Covid-19, sendo 47 confirmados para a doença. Entre os casos com exames positivos, seis são moradores de outras cidades. O município aponta ainda que 26 pacientes já foram recuperados. Além disso, foram identificados 478 casos leves de Síndrome Gripal, dos quais 334 já receberam alta do isolamento e nenhum óbito foi registrado.

O balanço ainda indica que o bairro com maior incidência do vírus é o Jardim Itatiaia, com 10 casos positivos, seguido da Vila Odete, com seis casos, do Campo Alegre, com cinco casos e de Penedo, com três casos. Outras localidades como Jardim Manchete, Vila Esperança, Vila Magnólia e Vila Pinheiro registraram duas ocorrências do vírus. Já os bairros Jardim Lugano, Centro, Jardim das Rosas, Jardim Martinelli, Nova Conquista e Vila Paraíso confirmaram apenas um infectado.