Mais duas mortes por coronavírus são confirmadas em Angra dos Reis

Matéria publicada em 18 de julho de 2020, 08:32 horas

Angra dos Reis – O município confirmou mais dois óbitos por coronavírus, nesta sexta-feira, dia 17, totalizando 97 mortes pela doença. Uma idosa, de 71 anos, que tinha doenças pré-existentes, faleceu na última quinta-feira (16) no Hospital Municipal da Japuíba; e um idoso, de 80 anos, veio a óbito nesta sexta-feira (17) no Centro de Referência da doença, que fica dentro da Santa Casa. Ele não tinha nenhuma doença que agravasse o quadro clínico. As informações são da prefeitura de Angra dos Reis, através do boletim epidemiológico.

O município confirmou mais dois 46 moradores infectados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, nesta sexta-feira, 17. Com os novos casos, Angra dos Reis registra 3.329 casos positivos para a doença, sendo que 13.007 pessoas podem ser consideradas recuperadas. O número de pessoas internadas no momento chega a 52. Em relação aos casos suspeitos, 13.073 pessoas aguardam os resultados das análises laboratoriais. Já os resultados negativos resultam, até o momento, 330 para o coronavírus.