Mais três mortes por Covid-19 são confirmadas em Volta Redonda, totalizando 233

Matéria publicada em 14 de outubro de 2020, 19:01 horas

Volta Redonda– Mais três mortes foram confirmadas por Covid-19, nesta quarta-feira, dia 14, segundo o boletim epidemiológico da Prefeitura de Volta Redonda. O número total de mortos pela doença está em 233. As novas vítimas não tiveram as idades divulgadas no boletim.

São 6.431 casos confirmados com 5.635 recuperados da doença. Há 22.207 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde e 12.242 exames deram negativo. Ainda de acordo com o boletim, houve um aumento de 0,78% dos casos suspeitos, 5,88% dos leitos de UTI da rede municipal estão ocupados.