Morte de idoso em Paraty não foi por coronavírus

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 08:50 horas

Idoso de 86 anos morreu com suspeita de Covid-19, mas exame atestou negativo

Paraty – A prefeitura de Paraty divulgou uma nota para informar que foi descartada a contaminação por coronavírus no caso de um idoso, de 86 anos, que morreu com a suspeita da doença no município. O LACEN-RJ (Laboratório Central Noel Nutels do Rio de Janeiro) divulgou o resultado do teste, que deu negativo para Covid-19.

De acordo com a prefeitura, o idoso estava internado no Hospital Municipal Hugo Miranda e faleceu no dia última quinta-feira (02) deste mês. Ele ficou isolado dos demais pacientes da unidade médica.

Com isso, Paraty segue sem nenhum caso confirmado de coronavírus. No momento são três suspeitos aguardando resultado dos exames em isolamento domiciliar.