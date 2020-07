MPF deve pedir transparência em dados sobre covid-19 em áreas militares

Matéria publicada em 25 de julho de 2020, 13:16 horas

Resende – A Academia Militar das Agulhas Negras (Aman) tem 242 casos confirmados da Covid-19 em seus quadros. Os dados se referem ao período que vai do início da pandemia (meados de março) até o dia 20 de junho, e foram obtidos pelo portal de notícias G1, através da Lei de Acesso. A falta de informações precisas sobre o caso, no entanto, deve levar o MPF (Ministério Público Federal) a entrar com um pedido de mais transparências dos dados em unidades militares em geral. O pedido deve ser feito ainda no início desta semana.

A academia tem ao menos 1.784 aspirantes a oficiais em suas fileiras, além de oficiais, soldados e militares de outras patentes. A direção da academia informou ainda que não foram registradas mortes entre os casos confirmados da doença. Segundo informações extraoficiais, ao menos 30 pessoas precisaram de ser internadas no Hospital Militar de Resende. Por outro lado, a Aman não teria registrado novos casos nos últimos 30 dias.