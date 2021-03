Matéria publicada em 15 de março de 2021, 12:01 horas

Valença- A Secretaria Municipal de Saúde de Valença, registrou na manhã de domingo, dia 14, através do seu painel de monitoramento, a confirmação de mais um óbito positivo para a Covid-19. Trata-se de uma mulher de 86 anos, moradora do Centro, e que estava internada no Hospital da Unimed de Valença, e apresentava registro de comorbidades em sua ficha clínica.

O painel de monitoramento também registrou 9 novos casos curados e 10 positivados, e mostrou que já foram notificadas no município 6.345 pessoas. Deste total, 2.609 resultaram negativo, 3.537 positivo, 2.899 curados, 199 estão aguardando resultado e 68 óbitos registrado desde o início da pandemia.

A Prefeitura de Valença solicita que a população evite aglomerações em locais públicos, eventos sociais e familiares. Se sair de casa, use máscara. Lembrar, que o não cumprimento ao toque de recolher das 22h às 5h, do Decreto Municipal 031/2021, poderá levar o infrator ser conduzido a Delegacia de Polícia e ser multado. Faça a higienização das mãos com água e sabão ou faça uso do álcool em gel.