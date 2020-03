Niterói registra a segunda morte por coronavírus

Matéria publicada em 29 de março de 2020, 10:47 horas

Niterói- O município registrou neste fim de semana, a segunda morte que pode ter sido causada por coronavírus. Uma mulher, que não teve a idade divulgada, morreu na noite de sábado (28), com sintomas da doença, porém as autoridades, ainda não divulgaram oficialmente a causa da morte. A vítima era diretora de teatro na cidade. O corpo dela será cremado na tarde deste domingo (29).

A primeira morte confirmada por coronavírus em Niterói, na região Metropolitana do Rio, foi um idoso, de 69 anos, que estava internado no Hospital de Icaraí. Ele morreu no dia 17. Segundo a unidade, o idoso tinha comorbidades estando dentro do grupo de risco, além disso, ele teve uma insuficiência respiratória aguda.