Nove óbitos por Covid-19 são confirmados em Barra do Piraí

Matéria publicada em 25 de abril de 2021, 08:26 horas

Barra do Piraí- O boletim epidemiológico de sábado, dia 24, em Barra do Piraí, registrou nove óbitos por Covid-19, sendo um homem de 81 anos, homem de 69 anos, mulher de 68 anos, homem de 63 anos, homem de 62 anos, mulher de 78 anos, mulher de 54 anos, mulher de 75 anos e homem de 75 anos.

Com essas novas mortes o município passa a registrar 234 óbitos por Covid-19.

O boletim de sábado também registrou 47 casos confirmados totalizando 4.388 novos casos positivados, 3.224 casos recuperados, com 861 em isolamento domiciliar, 234 óbitos e 69 internações.

Um total de 61 pacientes estão internados no hospital Regional Zilda Arns, seis pacientes se encontram em leitos clínicos na Santa Casa de Barra do Piraí e dois na UTI da unidade.

Cinco casos suspeitos estão internados na Santa Casa da Barra do Piraí, um suspeito está no hospital Maria de Nazaré e sete casos suspeitos na UTI da Santa Casa de Barra do Piraí.

Atualmente estão disponíveis em Barra do Piraí um total de 25 leitos clínicos e um leito de UTI.