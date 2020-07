Número de internações por Covid-19 segue estável, em Barra do Piraí

Matéria publicada em 9 de julho de 2020, 18:21 horas

Barra do Piraí- O boletim municipal epidemiológico desta quinta-feira, dia 09, informou que há sete pacientes internados com a suspeita ou confirmação da Covid-19, no município. Sobre as internações: um idoso de 63 anos, está internado Santa Casa de Barra do Piraí, outro idoso, de 64 anos, está na mesma unidade. Uma idosa, de 62 anos, está internada na Unimed, e outro idoso, de 63 anos, está na mesma unidade de saúde, já um homem, de 45 anos, está internado no Hospital Universitário de Vassouras.

Há duas internações fora do município, de um idoso, de 69 anos, internado na Unimed Volta Redonda e de um homem, de 57 anos, internado no Hospital Santa Maria de Barra Mansa. De acordo com o boletim, há três leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) ocupados, sendo que um paciente testou positivo e dois estão suspeitos. Já nos leitos de clínica médica, cinco estão ocupados, sendo um paciente confirmado e quatro com suspeitas da doença.

Há quatro novos casos confirmados da doença em Barra do Piraí, que tem no total, 507 confirmações com 379 recuperados, há 93 moradores em isolamento domiciliar e 28 óbitos confirmados da Covid-19.