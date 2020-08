Número de mortes por Covid-19 em Angra dos Reis ficam estáveis nas últimas 24 horas

Matéria publicada em 24 de agosto de 2020, 08:41 horas

Angra dos Reis – As mortes por Covid-19 continuam com números estagnados em 144 casos. Os registros de novos pacientes com a doença, no entanto, continuam subindo e somam 4.578 infectados. Destes, 3.875 já estão recuperados. Por conta da redução nos índices de internações a Secretaria Municipal de Saúde reduziu em 50% os leitos destinados aos pacientes com a doença.

Com isso, o Centro de Referência passou a contar com 60 leitos, sendo 30 clínicos e outros 30 de CTI. A decisão contratual passou a valer desde 16 de agosto. Se houver necessidade, segundo o município, os leitos serão reabertos para readequar à demanda. Entre pacientes confirmados ou com suspeita de coronavírus, 35 pessoas estão internadas, sendo 26 no Centro de Referência (Santa Casa) e oito no Hospital de Praia Brava, além de um paciente em hospital da rede privada.

Há ainda 175 casos confirmados de Covid-19 em indígenas, sendo que 164 já estão recuperados, 14 casos suspeitos, e uma morte confirmada pela doença.



Localidades

As localidades com mais casos confirmados da doença são: Parque Mambucaba (512), Frade (363), Japuíba (304), Jacuecanga (216) e Parque Belém (177). Na Ilha Grande há no total 274 casos. A listagem completa pode ser conferida no hotsite coronavirus.angra.rj.gov.br .