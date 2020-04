Número de mortos por Covid-19 no Rio chega a 615

Matéria publicada em 25 de abril de 2020, 18:39 horas

Rio– O número de vítimas da Covid-19 no estado do Rio chegou a 615 neste 25, com a confirmação de 45 mortes pela doença.

O total de casos confirmados subiu para 6.828, segundo o boletim da Secretaria Estadual de Saúde (SES). Outros 279 óbitos estão em investigação.

Ao todo, 73 dos 92 municípios do estado têm casos registrados da doença causada pelo novo coronavírus. Os óbitos ocorreram em 41 cidades.

Pelos dados mais atuais do Painel Coronavírus da SES, atualizado na noite de , do total de pacientes com Covid-19 no estado, 2.702 já se recuperaram.