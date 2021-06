Matéria publicada em 21 de junho de 2021, 10:16 horas

Valença- De acordo com o excelente trabalho realizado pela Prefeitura de Valença através da Secretaria Municipal de Saúde, a vacinação contra a Covid-19, já está trazendo resultados práticos na queda da mortalidade de pessoas e na queda da ocupação de leitos especiais para tratamento da doença nos hospitais da cidade.

A análise tem como base os últimos Boletins Epidemiológicos da Secretaria Municipal de Saúde e o parâmetro maior é Vacinômetro atualizado em 18/06, que mostra 47.498 doses aplicadas, sendo que, são 34.333 pessoas vacinadas com a primeira dose, com o percentual de 44,66% da população. Já com as duas doses aplicadas, são 13.165 pessoas, o que representa o percentual de 17,12% da população, sendo que a pessoa é considerada imunizada 15 dias após a segunda dose.

A secretaria de saúde ressalta que é importante esperar que grande parte da população tenha sido imunizada, em questão de segurança, para evitar contaminar outras pessoas, já que o indivíduo que tomou a vacina ainda pode transmitir o vírus. Mesmo após a imunização, ainda será preciso manter restrições, como evitar aglomerações, fazer o uso de máscara e a higienização constante das mãos.