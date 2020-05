Óbitos por Covid-19 em Barra do Pirai sobem para 10 casos

Matéria publicada em 18 de maio de 2020, 08:06 horas

Barra do Pirai – O total de óbitos em Barra do Pirai chega a dez pessoas vítimas de Covid-19. As mortes ocorreram no decorrer deste mês, porém os resultados dos exames foram concluídos neste final de semana. Uma das vítimas é um homem de 59 anos que, estava internado na Santa Casa de Barra Mansa e foi a óbito no dia 11 passado. O outro caso é uma idosa de 83 anos, internada no Hospital Regional Zilda Arns em Volta Redonda e morreu por complicações provocadas por coronavírus, no dia 14.

O Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde de Barra do Pirai revela ainda que o final de semana fechou com 74 casos confirmados pelo Novo Coronavírus, nove em isolamento domiciliar e cinco internados em hospitais da região. Os dois casos novos da doença que surgiram este final de semana são de uma mulher de 38 anos e uma criança de 3 anos, que estão em isolamento domiciliar.