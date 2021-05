Matéria publicada em 1 de maio de 2021, 19:43 horas

Leitos de enfermaria do SUS têm 69% de ocupação e os privados, 41%

Volta Redonda – Depois de trazer preocupação recentemente, a taxa de ocupação de leitos específicos para Covid-19 em Volta Redonda recuou. Os dados deste sábado, primeiro de maio, indicam que a ocupação de leitos de UTI específicos para as vítimas da pandemia é de 79% no SUS e 53% na rede particular. Ontem, a ocupação de UTI era de 86% na rede pública e 53% na particular. Já para os leitos de enfermaria, as taxas são de 69% no SUS (contra 74% ontem) e 41% na rede particular (51% ontem). Veja esses e outros números da pandemia no quadro acima.

A cidade segue em bandeira laranja, que indica risco moderado de contaminação pela Covid-9.