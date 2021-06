Ocupação de leitos para Covid-19 fica abaixo de 50% em Volta Redonda

Matéria publicada em 13 de junho de 2021, 19:00 horas

Volta Redonda – De acordo com o boletim divulgado neste domingo (13) a cidade tem 47% de ocupação de leitos de UTI para Covid-19 na rede pública e 37% na rede privada. Já no que diz respeito a leitos clínicos as taxas de ocupação são de 43% na rede pública 30% na rede privada.

Hou 30 mortes registradas por Covid-19 nos últimos 7 dias e o total chega a 981. A cidade continua na classificação laranja, de risco moderado.