Paciente com Covid-19 em Valença é liberado de internação domiciliar

Matéria publicada em 8 de abril de 2020, 09:20 horas

Outro caso confirmado da doença continua internado em casa e segue monitorado por médicos

Valença – Um dos pacientes com exame positivo para coronavírus já foi liberado da internação domiciliar, em Valença. O outro caso, também positivo para a doença, está em casa, sendo monitorado por médicos. O quadro clínico dele, segundo Boletim Epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, é estável. O município não registra óbito relacionado à doença.

O total de casos com síndrome gripal, no entanto, continua subindo passando, em apenas 24 horas, de 498 para 553 registros. Destes 499 foram atendidos no Hospital Escola; 26 no Hospital da Unimed; três no Hospital de Santa Isabel e 24 na Rede de Atenção Básica do SUS (Sistema Único de Saúde).

Dos 45 casos notificados ao Ministério da Saúde, 11 aguardam resultado dos exames, 32 deram negativo para Covid-19 e dois foram confirmados.