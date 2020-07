Pacientes recuperados de Covid-19 totalizam 92% dos casos

Matéria publicada em 22 de julho de 2020, 08:28 horas

Barra do Piraí – O Boletim Epidemiológico de Barra do Piraí revela que 535 pacientes com Covid-19 – totalizando 92% dos casos- estão recuperados da infecção. O município contabiliza ainda três novos pacientes infectados, aumentando para 580, o total de notificações da doença, além de 30 óbitos.

A Epidemiologia revela ainda que nove pacientes estão internados em diversas unidades hospitalares da região: quatro, são homens que estão internados na Santa Casa de Barra do Piraí; dois no Hospital Santa Maria, em Barra Mansa; dois no Hospital da Unimed em Volta Redonda, além de um paciente de 67 anos no Hospital da Unimed, em Barra do Piraí.