Pessoas de 55 anos serão vacinadas em Barra Mansa nesta quinta-feira

Matéria publicada em 16 de junho de 2021, 15:45 horas

Barra Mansa – Dando continuidade ao sistema de vacinação contra a Covid-19, nesta quinta-feira, dia 17, serão vacinas em Barra Mansa, no Parque da Cidade, no Centro, pessoas de 55 anos. Serão aplicadas também a segunda dose em pessoas programadas para este dia. O horário será dividido em dois, sendo de 08h às 12h para mulheres e 12h às 16h para homens.

Nesta quarta-feira, dia 16, homens e mulheres de 56 anos receberam a primeira dose do imunizante, assim como pessoas com segunda dose agendada. A coordenadora de Imunização do município, Marlene Fialho, explicou como está sendo feita a vacinação. “Estamos vacinando em sistema drive-thru e na Tenda da Vacinação, tudo com muita organização e respeitando os protocolos sanitários e o Plano Municipal de Imunização. As pessoas que não conseguirem ir nos dias agendados, podem ir em qualquer outro dia com a documentação necessária”.

Para ser vacinado, é necessário a apresentação de RG, CPF e comprovante de residência nominal atualizado. Para a segunda dose, basta levar o cartão de vacinação.