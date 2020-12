Pinheiral confirma 22º óbito por coronavírus

Matéria publicada em 21 de dezembro de 2020, 18:10 horas

Pinheiral- O município confirmou o 22º óbito em decorrência da Covid-19 nesta segunda-feira (21). A vítima, é um morador, de 78 anos, que estava internado em hospital público fora do município. Segundo o boletim, ele era portador de doenças cardíacas crônicas.

Em relação aos casos confirmados são 953, sendo que 924 moradores estão recuperados, cinco estão em isolamento domiciliar e dois pacientes internados fora do município. Há 193 moradores aguardando os resultados dos exames, sendo 187 em isolamento domiciliar, quatro internados fora do município e um internado no município, além disso, 2.119 casos foram descartados.