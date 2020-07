Pinheiral confirma mais dois óbitos por coronavírus

Matéria publicada em 10 de julho de 2020, 16:46 horas

Pinheiral- O município confirmou mais duas mortes por Covid-19, nesta sexta-feira, dia 10, totalizando sete óbitos em decorrência da doença causada pelo novo coronavírus. As vítimas são duas mulheres, de 44 e 66 anos, que tinham comorbidades autoimunes e estavam internadas fora do município.

Pinheiral tem 181 casos confirmados, sendo que 160 pacientes podem ser considerados recuperados, 12 ainda estão em isolamento domiciliar, um paciente está internado no município, e um paciente internado fora do município, 25 moradores com suspeitas da doença aguardam os resultados dos exames, sendo que 22 estão em isolamento domiciliar, dois internados no município e um internado fora do município e 501 exames já foram descartados.