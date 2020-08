Pinheiral confirma o 14º óbito por coronavírus

Matéria publicada em 3 de agosto de 2020, 18:51 horas

Pinheiral– Mais um óbito em decorrência da Covid-19 foi confirmado nesta segunda-feira, dia 03, totalizando o décimo quarto caso (14º). A vítima, é uma mulher, de 47 anos, que possuía comorbidade neurológica crônica, segundo a Prefeitura de Pinheiral.

O município tem 322 casos confirmados com 290 recuperações, 15 em isolamento domiciliar, três pacientes internados no município, três pacientes internados fora do município, 35 aguardando resultados, todos em isolamento domiciliar, e 672 descartados.