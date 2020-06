Pinheiral confirma segunda morte por coronavírus

Matéria publicada em 8 de junho de 2020, 18:42 horas

Pinheiral- O município confirmou a segunda morte por Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, a vítima é de um homem, de 52 anos, que estava internado em um hospital da rede pública fora do município, e segundo o boletim epidemiológico de Pinheiral, o paciente apresentava quadro com comorbidades: diabetes e insuficiência renal crônica.

Pinheiral tem 71 casos foram confirmados, sendo destes 57 curas, nove em isolamento domiciliar, dois óbitos e três internados – sendo um no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa e dois no Hospital Regional Dr. Zilda Arns, em Volta Redonda, cinco aguardam resultado, sendo um internados no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa e quatro em isolamento domiciliar e 334 descartados, através de testes rápidos de residentes.

Os novos casos confirmados são duas mulheres, sendo uma internada no Hospital Municipal Aurelino Gonçalves Barbosa e outra no Hospital Regional Dr. Zilda Arns e um homem, que está internado fora do município.