Pinheiral confirma terceira morte por coronavírus

Matéria publicada em 10 de junho de 2020, 18:43 horas

Pinheiral- O município confirmou nesta quarta-feira, dia 10, a terceira morte por coronavírus, a vítima é um idoso, de 64 anos, que estava internado em uma unidade médica fora do município e apresentava quadro com comorbidades. Ele testou positivo para a doença no último domingo, dia 07, segundo as informações da prefeitura.

O município tem 73 confirmados, sendo 62 recuperados, sete pacientes em isolamento domiciliar, e uma pessoa internada fora do município. Cinco pessoas estão aguardando os resultados das analises laboratoriais, sendo dois em isolamento, um internado fora do município e dois internados no município, 353 resultados já foram descartados para o coronavírus.