Pinheiral encerra a semana sem novos óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 23 de outubro de 2020, 18:22 horas

Pinheiral- O município encerra a semana totalizando quatro dias sem registrar novos óbitos por Covid-19. Na cidade são 554 casos confirmados, sendo 528 recuperados, 18 óbitos, seis em isolamento domiciliar, dois pacientes internados fora do município, 29 aguardando resultado, sendo um internado no município, um internado fora do município e 27 em isolamento domiciliar, além disso, 1.548 casos foram descartados.