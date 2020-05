Pinheiral tem 28 casos confirmados de coronavírus e 19 recuperados da doença

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 19:13 horas

Pinheiral- O município tem 28 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que há 19 pacientes recuperados, sete em isolamento domiciliar, um internado e um óbito. De acordo com a prefeitura, 12 pessoas estão aguardando os resultados dos exames, dois internados, e 140 foram descartados por testes rápidos de residentes.

O novo caso confirmado é de uma mulher que está internada no Hospital Regional Zilda Arns, em Volta Redonda.Todas as três internações estão no Hospital Regional, a confirmada e as suspeitas. Os dados foram atualizados na noite desta sexta-feira, dia 15.