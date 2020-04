Vereadora de Pinheiral testa positivo para a Covid-19

Matéria publicada em 15 de abril de 2020, 16:38 horas

Pinheiral – O prefeito de Pinheiral, Ednardo Barbosa, confirmou durante uma live nesta quarta-feira (15) o quinto caso de coronavírus na cidade. Ele disse que só soube do caso ontem, durante sessão da Câmara Municipal. Durante atendimento foi dado endereço de Volta Redonda, por isso Pinheiral não tinha sido notificada.

– Desses cinco casos, quatro estão em isolamento domiciliar e um já teve alta que é, inclusive, uma profissional de saúde, que já está retomando suas atividades. O quinto caso confirmado, a vereadora do município, Drª Carmen Lúcia, passa bem e está em isolamento domiciliar – disse o prefeito.

A cidade já tem dez casos descartados e sete que estão aguardando resultado dos exames.

Ednardo afirmou que nesta quinta-feira (16) participará de uma videoconferência com prefeitos da região, juntamente com Ministério Público, e o Dr Edmar Santos, secretário de Saúde do RJ, para falarem sobre o Hospital Regional, entre outras preocupações.

– O Hospital Regional está recebendo muitos pacientes e tendo um papel fundamental no combate ao Covid-19. Mas, temos que ter retaguarda em caso de possível colapso na região – falou.

Novidade

A secretaria de Meio Ambiente, juntamente com os produtores rurais de Pinheiral, iniciará nesta semana um esquema de delivery.

– Será o delivery dos produtores rurais de Pinheiral. O site da prefeitura vai disponibilizar os telefones e as pessoas vão poder entrar em contato de segunda a quinta-feira para fazerem encomendas. Na sexta-feira os produtores rurais vão entregar os produtos – explicou, ressaltando que o isolamento social ainda é o melhor remédio. “Saiam em caso de extrema necessidade apenas. Temos que ter essa consciência”, finalizou Ednardo.