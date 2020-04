Pinheiral tem mais dois casos de Covid-19 e número total chega a sete

Matéria publicada em 17 de abril de 2020, 18:22 horas

Pinheiral- O município registrou dois novos casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. Com os novos números, Pinheiral tem no total sete confirmações. O prefeito Ednardo Barbosa atualizou os dados em uma live no início da noite desta sexta-feira, dia 17.

De acordo com o prefeito Ednardo, os novos pacientes infectados estão em isolamento domiciliar, assim como os outros cinco confirmados, entretanto, o município já tem dois pacientes curados da doença.

Treze casos suspeitos de Covid-19 aguardam o resultado dos exames, que foram encaminhados para o Lacen, no Rio de Janeiro. Outros 13 casos já foram destacados.

Ednardo Barbosa ainda comentou que, assim como outras cidades da região, também recebeu do Exército Brasileiro um ofício solicitando informações sobre a capacidade do Cemitério Municipal de Pinheiral. O prefeito disse que vai levantar os dados e responder à solicitação.

O prefeito fez um apelo à população de Pinheiral para usar máscaras para se proteger do novo coronavírus quando sair de casa. Ednardo ainda reforçou as medidas básicas de higiene e ressaltou a importância do isolamento social.