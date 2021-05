Pinheiral tem novo óbito por Covid-19

Matéria publicada em 18 de maio de 2021, 07:51 horas

Pinheiral – A cidade registrou nesta segunda-feira, 17, mais um óbito por Covid-19, somando 56 mortes provocadas pela doença. Trata-se de um homem de 52 anos, que era portador de fragilidade imunológica e estava internado fora do município

De acordo com o boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde, o município chega a 2.612 casos confirmados (2.495 curas, 56 óbitos, 51 em isolamento domiciliar, 08 internados fora do município e 02 internados no município). Até agora 4.650 casos foram descartados.

Os testes de antígenos continuam sendo realizados no Centro de Triagem, com entrega dos resultados minutos após a realização do procedimento.