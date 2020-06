Piraí registra sétima morte pela Covid-19

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 08:45 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou mais um óbito de Covid-19. Agora são sete. Trata-se de uma mulher, de 88 anos, moradora do Centro.

A secretaria confirmou também mais oito casos confirmados da doença: uma mulher e um homem, do Centro; uma mulher e um homem, do Asilo; um homem, da Ponte das Laranjeiras; um homem, de Arrozal; uma mulher e um homem, do Varjão.

Piraí tem 840 casos suspeitos notificados pela Vigilância em Saúde; 334 pacientes com exames coletados e 225 casos descartados. São sete óbitos e 64 pacientes curados dos 117 confirmados.