Piraí tem segunda morte e mais seis casos confirmados da Covid-19

Matéria publicada em 15 de maio de 2020, 09:05 horas

Piraí – A prefeitura de Piraí, por meio da Secretaria de Saúde, confirmou o segundo óbito pela Covid-19. É uma mulher, de 76 anos, moradora do bairro Caiçara. A secretaria confirmou também mais seis casos. Trata-se de um homem, do Caiçara; dois homens, da Jaqueira; um homem, da Casa Amarela; uma mulher, da Cacaria; e uma mulher, do Centro. Até a quinta-feira à noite, eram 636 casos suspeitos devidamente notificados pela Vigilância em Saúde; 153 pacientes com exames coletados e 87 casos descartados. São ainda 16 pacientes curados dos 53 confirmados.