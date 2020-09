Porto Real confirma mais três casos positivos por covid-19

Matéria publicada em 25 de setembro de 2020, 11:36 horas

Porto Real- De acordo com o novo boletim epidemiológico, uma mulher de 41 anos, e dois homens de 25 e 34 anos testaram positivo para covid-19 em Porto Real nesta quinta, dia 24 de setembro.

Com a nova atualização, Porto Real soma 414 pacientes que tiveram seus testes positivos para a doença. Desses, 363 podem ser considerados clinicamente curados. Apenas 01 paciente permanece internado, e 31 em isolamento domiciliar.

Há 66 casos suspeitos, em análise. Desses, um paciente está internado e 65 seguem em isolamento domiciliar.

O município registra 19 óbitos pela Covid-19.

O formato do boletim da Covid-19, divulgado diariamente pela Prefeitura, também foi atualizado.

Por solicitação da Secretaria de Saúde, a nomenclatura “confirmados” foi substituída por “testes positivos”.

Além disso, o boletim passa a registrar o total de testes realizados no município, com a separação entre positivos e negativos. O objetivo da Secretaria de Saúde é deixar mais fácil o entendimento da situação do município. Com isso, Porto Real soma 1764 testes para Covid-19. Desses, 414 positivos e 1350 negativos.