Porto Real registra primeiro óbito por Covid-19

Matéria publicada em 2 de junho de 2020, 18:16 horas

Prefeito Ailton Marques afirmou durante live

Porto Real – O município de Porto Real confirmou a primeira morte por Covid-19, no início da noite desta terça-feira (02), durante uma transmissão ao vivo nas redes sociais do prefeito Ailton Marques. O secretário de Saúde, Luiz Fernando, disse que a vítima fatal era um idoso, que tinha comorbidades. Ele ficou internado há mais de 30 dias no hospital do município.

Porto Real tem 19 casos confirmados, sendo que nove já estão recuperados por terem passado pelo período de 14 dias sem apresentar piora no quadro de sintomas, cerca de sete moradores estão no isolamento domiciliar e dois internados.

O município tem 31 casos suspeitos, sendo que um está internado. Ao todo foram descartados 162 casos, sendo que 58 testaram negativo para Covid-19 e 104 foram classificados como síndromes gripais.

O prefeito Ailton Marques destacou que foram realizados 60 testes rápidos nos moradores, onde 13 testaram positivos e 47 negativos para o novo coronavírus.