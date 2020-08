Porto Real registra seis casos novos de Covid-19

Matéria publicada em 7 de agosto de 2020, 09:36 horas

Duas crianças, de 1 e 10 anos, estão entre as vítimas

Porto Real – De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado na quinta-feira, dia 6, o município registrou seis novos casos de Covid-19. Trata-se de uma criança do sexo masculino, de 10 anos, dois homens, de 29 e 30 anos; e uma criança do sexo feminino, de 1 ano, e duas mulheres, de 35 e 38 anos.

Com a nova atualização, Porto Real registra 266 casos confirmados. Desses, 143 estão curados e 9 permanecem internados. Outros 104 seguem em isolamento domiciliar.

Há 152 casos suspeitos. Desses, 5 seguem internados. Outros 147 seguem em isolamento domiciliar.

O município registra 10 óbitos pela Covid-19.