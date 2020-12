Porto Real registra um novo óbito e 26 casos novos casos de Covid-19

Matéria publicada em 29 de dezembro de 2020, 13:46 horas

Porto Real- A prefeitura através de seu boletim epidemiológico informou que no dia 27 de dezembro, foi confirmado o óbito de um morador de Porto Real, com teste positivo para Covid-19 no Hospital Municipal São Francisco de Assis. O óbito foi de um homem de 77 anos, que possuía doenças crônicas agravantes aos sintomas da Covid-19.

De acordo com o boletim epidemiológico, no dia 28 de dezembro também foram confirmados 26 casos novos da doença no município, sendo 12 mulheres e 14 homens.

Atualmente há registrado no município 32 óbitos e 826 pacientes testaram positivo para Covid-19, sendo que 612 estão curados, cinco permanecem internados e 177 permanecem em isolamento domiciliar.

Segundo o boletim epidemiológico, há 225 casos suspeitos, em análise. Um paciente está internado e 222 pacientes seguem em isolamento domiciliar.

O formato do boletim da Covid-19, divulgado diariamente pela Prefeitura, também foi atualizado.

Por solicitação da Secretaria de Saúde, a nomenclatura “confirmados” foi substituída por “testes positivos”. Além disso, o boletim passa a registrar o total de testes realizados no município, com a separação entre positivos e negativos.

O objetivo da Secretaria de Saúde é deixar mais fácil o entendimento da situação do município.

Com isso, Porto Real soma 3492 testes para Covid-19. Desses, 826 positivos e 2666 negativos.