Porto Real tem 12 casos confirmados de coronavírus

25 de maio de 2020

Porto Real– Com a realização de mais testes rápidos no município, o número de casos positivos de Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, aumentou nesta segunda-feira, dia 25. Quatro moradores receberam o diagnóstico positivo para a doença: um idoso, de 82 anos, está internado no Hospital Municipal São Francisco de Assis, e três mulheres estão em isolamento domiciliar.

Todos os pacientes foram medicados e devidamente informados sobre os cuidados pessoais que precisam adotar. As equipes das Unidades de Saúde da Família e o serviço de Epidemiologia do município seguirão acompanhando diariamente o quadro de saúde dos pacientes.

Porto Real tem 167 casos notificados da doença, 34 descartados, dois em análise, 12 casos confirmados, quatro recuperados, um óbito suspeito, 119 casos leves de síndrome gripal, 90 casos leves de síndrome gripal com alta do isolamento domiciliar.