Porto Real tem 329 testes positivos e 238 curados da Covid-19

Porto Real – De acordo com o novo boletim epidemiológico divulgado no domingo (16), sete casos novos de Covid-19 foram registrados em Porto Real: quatro mulheres, de 14, 26, 26 e 27 anos, e três homens, de 3, 46 e 67 anos.

Há 130 casos suspeitos, em análise. Desses, 1 segue internado. Outros 129 seguem em isolamento domiciliar.

O município registra 12 óbitos pela Covid-19.

O formato do boletim da Covid-19, divulgado diariamente pela Prefeitura, também foi atualizado. Por solicitação da Secretaria de Saúde, a nomenclatura “confirmados” foi substituída por “testes positivos”. Além disso, o boletim passa a registrar o total de testes realizados no município, com a separação entre positivos e negativos. O objetivo da Secretaria de Saúde é deixar mais fácil o entendimento da situação do município.

Com isso, Porto Real soma 1020 testes para Covid-19. Desses, 329 positivos e 691 negativos.