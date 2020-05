Porto Real teve até o momento três casos positivos de Covid-19

Matéria publicada em 8 de Maio de 2020, 17:24 horas

Porto Real – Durante uma live nesta sexta-feira (8) o prefeito de Porto Real, Ailton Marques, afirmou que a cidade teve até o momento 3 casos positivos de Covid-19, que já estão recuperados da doença. Segundo o prefeito, dois desses casos foram pessoas que moram em Porto Real, mas trabalham em outras cidades.

Ao todo são 104 casos notificados ao Ministério da Saúde, 26 casos descartados, 10 estão em análise laboratorial, 65 casos leves de síndrome gripal em isolamento social, e 43 casos leves de síndrome gripal, que já tiveram alta.

Porto Real teve ainda um óbito suspeito, que não está confirmado se a causa foi Covid-19. A vítima não era morador de Porto Real, era morador da região de Floriano. Ele deu entrada no hospital de Porto Real com problemas cardíacos, evoluiu para problemas respiratórios e está sendo analisado como caso suspeito. “Estamos há mais de uma semana sem nenhum caso positivo de Covid-19, mas os casos suspeitos subiram, portanto, precisamos continuar em alerta”.

Segundo Ailton Marques, se comparado a outras cidades, é possível perceber que as medidas tomadas no município estão dando certo.

– Fechamos escolas, áreas de lazer, estamos fazendo monitoramento nas entradas da cidade com barreira sanitária, todas as pessoas que entram na cidade são testadas. Estamos tomando medidas para que o coronavírus não se prolifere, estamos fazendo nosso papel – disse o prefeito, ressaltando que foi criado o gabinete de crise, que tem funcionado muito bem, com acesso livre a Secretaria Estadual de Saúde.

Para Ailton o melhor remédio continua sendo o isolamento social. E ele aproveitou o momento para fazer um apelo ao comércio, que está passando por flexibilização.

– Não pode haver aglomeração. É preciso que as pessoas usem máscara e que tomem os cuidados necessários com a higienização. No último final de semana a PM precisou ser acionada para acabar com baile funk e outras festas que estavam sendo realizadas por moradores. Isso não pode acontecer. Temos que estar juntos nisso, preparados para conter o coronavírus – falou.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Fernando Cury Jardim, que também participou da live, a expectativa é boa em relação aos números.

– Não podemos deixar que o isolamento deixe de acontecer neste momento. Somos uma cidade pequena, mas precisamos de todo cuidado. Recebemos até agora 80 testes rápidos do Estado e devem chegar mais 1.000. É importante que as pessoas saibam que temos critérios para utilizá-los – disse.