Prefeito acompanha trabalho no centro de triagem

Matéria publicada em 11 de abril de 2020, 12:30 horas

Resende – O prefeito de Resende, Diogo Balieiro, passou parte da manhã deste sábado, 11, no Centro de Triagem montado no Hospital de Emergência. A unidade, feita para atender exclusivamente casos de síndromes gripais, fica na área externa do hospital, para evitar que pessoas com Covid-19 tenham contato com outros pacientes. Segundo Balieiro, o atendimento no centro estava dentro do normal e sem casos detectados neste sábado.

“Está tudo dentro da normalidade possível para o momento. Venho tentando manter todos atualizados quanto a movimentação no Hospital Municipal de Emergência e na UPA, já que estamos atravessando um período considerado muito importante na disseminação da Covid-19. Por isso, a necessidade em tomar os cuidados básicos de higiene e evitar ao máximo de sair de casa”, destacou o prefeito.

O Centro de Triagem

A prefeitura de Resende, através da Secretaria Municipal de Saúde, entregou recentemente o centro de triagem, que já está em funcionamento na área externa do Hospital Municipal de Emergência, para possíveis casos suspeitos do Coronavírus. A novidade, desta vez, é que a tenda externa de atendimento recebeu um novo laboratório exclusivo e uma sala de medicação.

O laboratório dos ambulatórios externos é devidamente equipado e com equipes seguindo todos os protocolos de higiene e segurança. O novo laboratório é de uso exclusivo para a tenda, atendendo, exclusivamente, os pacientes que chegam aos ambulatórios externos apresentando os sintomas de síndromes gripais.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, no laboratório da tenda são realizados alguns exames de controle da triagem como o de sangue e o de swab nasofaringe, que examina a fossa nasal do paciente com o objetivo de verificar a presença de secreções. Além disso, são realizados testes de Influenza A (H1N1) e Influenza B para descartar a possibilidade de outro vírus antes de confirmar o Coronavírus.

O centro de triagem foi criado exclusivamente para atender pacientes do município com suspeita da Covid-19. O novo local é arejado com cobertura e conta com profissionais da saúde que avaliam os pacientes com sintomas, assim evitando o contato desnecessário com outros pacientes que chegam ao Hospital de Emergência.

A tenda externa conta com consultórios temporários, uma recepção e bebedouros com o objetivo de evitar a aglomeração de pessoas na área interna da unidade. Além do centro de triagem com laboratório, o Hospital de Emergência também está com um novo pronto-socorro, maior e com nova mobília que teve sua entrega antecipada, como também uma sala de raio-x, exclusiva para pacientes com suspeita de coronavírus.

Sala de medicação

Além do laboratório, o centro de triagem também recebeu uma sala de medicação. Na nova área da tenda, após o atendimento, se for necessário em alguns casos, a medicação será feita no paciente no mesmo local.