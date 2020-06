Prefeito de Volta Redonda diz que taxa de ocupação dos leitos de UTI está zerada na rede pública

Matéria publicada em 15 de junho de 2020, 16:36 horas

Município registrou mais uma morte por coronavírus, chegando a 53 óbitos pela doença

Volta Redonda- O prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva, disse que a taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) está zerada na rede pública municipal, ou seja, não há neste momento nenhum paciente utilizando os leitos. A declaração foi dada durante transmissão ao vivo nas redes sociais na tarde desta segunda-feira, dia 15.

Samuca ainda informou que Volta Redonda chegou a marca dos 53 óbitos por coronavírus nesta segunda-feira, a nova vítima da doença é um idoso, de 87 anos, que estava internado em um hospital no município. Dando continuidade a atualização do boletim epidemiológico, há 3.977 casos notificados como suspeitos na Secretaria Municipal de Saúde.

Volta Redonda tem 1.058 casos confirmados da Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, sendo que 913 pessoas podem ser consideradas recuperadas do vírus, ou seja, há ainda 145 pessoas com o vírus ativo no município. O prefeito disse que 1.045 moradores testaram negativo para o coronavírus. Em relação as metas, Volta Redonda registrou 0,63% de evolução de ontem, dia 14, para hoje, dia 15, no aumento de casos notificados pela doença e a taxa de ocupação de leitos no Hospital de Campanha está em 8,77%.

O prefeito Samuca Silva detalhou que nesta terça-feira, dia 16, às 16h, tem uma reunião marcada com representantes de academias de Volta Redonda para discutir sobre a flexibilização dos estabelecimentos.