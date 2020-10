Prefeitura de Itatiaia apresenta balanço sobre número de casos por Covid-19

Matéria publicada em 27 de outubro de 2020, 08:17 horas

Município registra 11 vítimas fatais pela Covid-19, com 465 casos confirmados

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia, entre outras medidas de segurança no combate às formas mais rápidas de propagação do vírus que causa a Covid-19, alerta que o uso de máscaras de proteção é obrigatório e ressalta ainda a importância do uso contínuo do álcool em gel.

De acordo com a última atualização do boletim epidemiológico, divulgado neste fim de semana, pela Secretaria Municipal de Saúde, o município de Itatiaia registra 11 vítimas fatais pela Covid-19, com 465 casos confirmados e 27 pacientes que estão sob análise, com a suspeita do vírus.

O levantamento aponta ainda, que dos mais de mil testes já realizados, 873 casos suspeitos foram descartados e que deste total 427 pacientes estão recuperados. Também foram identificadas 1.025 ocorrências por síndrome gripal.

O relatório mostra também um aumento no número de casos por bairros: Jardim Itatiaia (com 62 casos), Campo Alegre (50), Penedo (46), Vila Pinheiro (39), Centro (37), Vila Odete (31), Vila Magnólia (22), Vila Flórida (22), Nova Conquista (20), Vila Maia (16), Country Club (15), Jardim Paineiras (15), Vila Esperança (9), Vila Paraíso (9), Vila Martins (7), Maromba/Maringá (6), Vila Niterói (4), Jardim Manchete (4) e Parque Nacional (3). Pessoas que vieram de outros municípios somam (39 casos).

A transmissão do novo coronavírus ocorre por meio de gotículas passadas pelo contato com pessoas infectadas (espirro, tosse, toque das mãos nos olhos, nariz ou boca).

Em caso de dúvidas ou mais informações, o serviço de Vigilância Epidemiológica atende pelo telefone: (24) 3352-1466, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.