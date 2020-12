Prefeitura de Itatiaia atualiza os números de casos de Covid-19 no município

Matéria publicada em 30 de dezembro de 2020, 09:58 horas

Itatiaia mantém o registro de 15 mortes pela Covid-19, com 731 casos confirmados

Itatiaia- A Prefeitura de Itatiaia divulgou a atualização dos dados epidemiológicos da Covid-19 no município. Segundo a última atualização do boletim epidemiológico, publicado pela Secretaria Municipal de Saúde, o município de Itatiaia mantém o registro de 15 mortes pela Covid-19, com 731 casos confirmados e 32 pacientes estão aguardando resultado do teste, com a suspeita do vírus.

O levantamento mostra que 1.128 casos suspeitos foram descartados e contabiliza o total de 3.291 pacientes já recuperados. Foram também detectadas cerca de 3.339 ocorrências por síndrome gripal, sendo que 48 pacientes desses estão em isolamento e 3.291 já receberam alta.

Já o relatório que mostra o número de casos em cada bairro revela os seguintes números: Jardim Itatiaia (107), Campo Alegre (83), Penedo (73), Vila Pinheiro (45), Centro (53), Vila Odete (56), Vila Magnólia (32), Vila Flórida (26), Nova Conquista (28), Vila Maia (21), Country Club (19), Jardim Paineiras (22), Vila Paraíso (21), Vila Esperança (24), Vila Martins (11), Maromba/Maringá (17), Vila Niterói (12), Jardim Manchete (6) e Parque Nacional (4). Pessoas que vieram de outros municípios somam (56 casos).

De acordo como decreto nº 3475 de 24 de junho de 2020, o uso de máscaras de proteção é obrigatório em todo o município. Visando fortalecer o combate a transmissão da Covid-19, a Secretaria de Saúde recomenda o uso constante do álcool em gel.

Mais informações sobre a Covid-19 no Município de Itatiaia podem ser consultadas emhttps://itatiaia.rj.gov.br/secretaria/116/saude.

