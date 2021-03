Prefeitura de Valença confirma mais três óbitos por Covid-19

Matéria publicada em 24 de março de 2021, 10:56 horas

Valença- De acordo com Boletim Coronavírus de terça-feira, dia 23, em Valença, houve a confirmação de mais 3 óbitos por Covid-19, onde um está aguardando o registro do óbito em hospital de outra cidade, onde o paciente estava internado.

O primeiro óbito, foi de um homem, 76 anos, morador do bairro Torres Homem, que estava internado no Hospital Regional em Volta Redonda. O segundo, também de um homem, 32 anos, morador do bairro Chacrinha. O Terceiro óbito, de uma mulher, 78 anos, moradora do Centro da cidade. Nos dois últimos registros, os pacientes estavam internados na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo), especial para Covid-19, do Hospital Escola, em Valença.

A Prefeitura de Valença, neste momento de dor, manifesta seu pesar as famílias enlutadas e se solidariza com todos os familiares e amigos das vítimas dos casos confirmados pelo Coronavírus.

O Boletim Coronavírus de terça-feira também registrou mais 13 pacientes curados e 41 pacientes positivados.

O painel de monitoramento mostra que já foram notificadas no município 7.231 pessoas. Deste total, 2.881 resultaram negativo, 3.881 positivo, 3.051 curados, 469 estão aguardando resultado e 82 óbitos registrado desde o início da pandemia.

De acordo com a secretaria municipal de saúde, até o dia 22 de março já foram aplicadas no município um total de 8.323 doses da vacina contra a Covid-19. Onde foram 6.213 aplicações da primeira dose e 2.110 aplicações da segunda dose.